Red Dead Redemption : votre PC pourra-t-il le faire tourner ? Les configurations requises dévoilées

Après des mois de rumeurs et surtout des années d'attente, Rockstar a enfin officialisé hier l'arrivée de Red Dead Redemption sur PC. Le jeu d'action en monde ouvert sortira sur ordinateurs à la fin du mois avec de la 4K, du 144 Hz, du HDR10, de l'upscaling DLSS 3.7 (NVIDIA) ou FSR3 (AMD) et le support des écrans ultra-larges et super ultra-larges (21:9 et 32:9).

Le titre Rockstar, porté par Double Eleven, promet d'en mettre plein la vue, même 14 ans après sa sortie initiale, mais votre ordinateur sera-t-il assez puissant pour le faire tourner correctement ? Via Steam, les studios dévoilent les configurations requises pour jouer à Red Dead Redemption sur PC :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-Bit Processeur Intel Core i5-4670

ou

AMD FX-9590 Intel Core i5-8500

ou

AMD Ryzen 5 3500X Mémoire vive 8 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960

ou

AMD Radeon R7 360 NVIDIA RTX 2070

ou

AMD RX 5700 XT DirectX Version 12 Espace disque 12 Go d'espace disque disponible Carte son Compatible DirectX Notes supplémentaires - SSD recommandé



La date de sortie de Red Dead Redemption est fixée au 29 octobre 2024 sur PC via Steam, l'Epic Games Store et la boutique de Rockstar Games, l'extension Undead Nightmare sera incluse. Vous pouvez sinon acheter Red Dead Redemption 2 à 56,99 € sur Gamesplanet.