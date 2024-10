Red Dead Redemption enfin lancé sur PC en vidéo, une configuration Ultra dévoilée

14 ans après son lancement sur PlayStation 3 et Xbox 360, Red Dead Redemption est enfin disponible sur PC. Rockstar lance aujourd'hui son jeu d'action en monde ouvert avec des cow-boys sur Steam, l'Epic Games Store et la boutique Rockstar, le studio avait détaillé les spécificités de ce portage le mois dernier, mais aujourd'hui, place à la bande-annonce de lancement.

La version PC de Red Dead Redemption est basée sur le portage réalisé pour PS4 et Switch l'année dernière, mais avec ici une résolution native en 4K jusqu'à 144 Hz, la compatibilité avec les écrans ultra-larges (21:9) et super ultra-larges (32:9), le HDR10, la mise à l'échelle NVIDIA DLSS 3.7 ou AMD FSR 3.0 et la génération d'images NVIDIA DLSS. Au passage, Rockstar précise la configuration requise pour faire tourner Red Dead Redemption en Ultra, il va falloir un gros PC plutôt récent :

Configuration requises Ultra (4K, 60F fps, réglages Ultra) : Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 9 3900X ;

: Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 9 3900X ; Mémoire vive : 16 Go de RAM ;

: 16 Go de RAM ; Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT ;

: NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT ; Système d'exploitation : Windows 10 64-Bit ;

: Windows 10 64-Bit ; Stockage : SSD avec 12 Go d'espace libre.

Pour rappel, Rockstar avait déjà dévoilé les configurations minimale et recommandée il y a quelques jours. Red Dead Redemption est enfin disponible sur PC, il inclut l'extension Undead Nightmare pile pour Halloween. Vous pouvez également acheter Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition à 26,99 € (- 70 %) sur Gamesplanet.