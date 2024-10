Red Dead Redemption : John Marston arrive enfin au galop sur PC, de quoi flatter la rétine ?

Elle aura été attendue de longues années cette annonce et va ravir de nombreux joueurs sur PC. Oui, Rockstar Games vient enfin d'officialiser la venue de Red Dead Redemption et son extension Undead Nightmare sur ordinateurs ! Après la fuite liée à EpicDB en juin qui laissait penser à son arrivée et l'étrange bourde du PlayStation Store en août qui reste toujours aussi inexplicable, nous avons désormais une date pour ce portage, ainsi qu'une bande-annonce et quelques visuels à retrouver en page suivante. Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur cette plateforme depuis 2019, il était donc grand temps.

Red Dead Redemption sera donc disponible le mardi 29 octobre sur Steam, l'Epic Games Store et la boutique de Rockstar, pile à temps pour pouvoir profiter de son DLC durant Halloween. Pour les précommandes, il va toutefois falloir patienter encore quelques jours, de même que le prix. Cette version signée une fois de plus Double Eleven permettra de suivre les aventures de John Marston en 4K native jusqu'à 144 Hz pour les joueurs disposant du matériel adéquat, supportera les écrans ultra-larges (21:9) et même les super ultra-larges (32:9), ainsi que la norme HDR10 et bien évidemment le combo clavier et souris. De plus, les technologies d'upscaling DLSS 3.7 de NVIDIA et FSR3 d'AMD seront compatibles, de même que la génération d'images par DLSS. La distance d'affichage pourra être réglée, des paramètres géreront la qualité des ombres, etc.

Pour rappel, des versions PS4 et Switch sont parues l'année dernière, et il est possible d'y jouer sur les consoles Xbox via la rétrocompatibilité. Actuellement, Red Dead Redemption 2 est vendu 56,99 € chez Gamesplanet.