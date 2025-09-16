Actualité
Accueil Actualités
Rematch Key Art Titled Hero Art Edition

Rematch : une Elite Edition physique annoncée, voici où la précommander

par
Source: Bandai Namco

Le jeu de foot, par les créateurs de Sifu, aura droit à sa boîte riche en contenu dans quelques semaines.

Jusqu'ici surtout connu pour le jeu de kung-fu Sifu, Sloclap a lancé en juin dernier Rematch, un jeu de football multijoueur qui compte plus de cinq millions de joueurs. Le jeu de sport, davantage orienté vers l'action que les FIFA/FC et PES/eFootball, n'est malheureusement disponible qu'au format numérique... pour l'instant.

Une version physique de Rematch annoncée

Bandai Namco a annoncé un partenariat avec Sloclap pour éditer et distribuer une édition physique de Rematch sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Les joueurs vont enfin pouvoir craquer pour cette version boîte et se lancer dans des matchs en 3 vs 3, 4 vs 4 ou 5 vs 5. Dans Rematch, pas de fautes, pas de hors-jeu, pas de sortie de balle, pas d'arbitre, le gameplay met l'accent sur les réflexes et le jeu en équipe.

Que contiendra la version physique de Rematch ?

La version physique de Rematch: Elite Edition inclura tout le contenu déjà disponible, notamment le Patch 3 qui rajoute du cross-play. De nombreux bonus in-game seront proposés, les voici :

Deux tickets d’amélioration Pass Capitaine

  • Ces tickets permettent aux joueurs de transformer leur Pass gratuit en Pass Capitaine pour accéder à des récompenses premium (coiffures, chaussures, tenues, etc.).

Arrière-plan et titre Blazon

  • Les joueurs pourront affirmer leur personnalité avec ce motif à leur nom.

Ensemble de bijoux Blazon

  • Les joueurs brilleront de mille feux avec cet ensemble incluant des bagues, des bracelets, des boucles d’oreille et un collier.

Débardeur Blazon

  • Un débardeur classique et élégant, conçu pour ceux et celles qui aiment montrer leur force sur le terrain à chaque match.

Baskets Glitcher

  • Les joueurs fonceront vers le futur avec ces chaussures qui brillent d’une lueur violette lorsqu’ils sprintent vers leur prochain but.

Cage de réalité augmentée Blazon

  • Les joueurs donneront vie à chaque match et célèbreront chaque but en beauté.

Casquette numérique Blazon

  • Les joueurs pourront montrer leur statut, leur identité et leur conviction avec ce superbe motif.

REMATCH Elite Edition Physical Edition Pre order Trailer

Quand sortira la version physique de Rematch ?

La date de sortie de Rematch: Elite Edition est fixée au 14 novembre 2025 sur PS5 et Xbox Series X. Les précommandes sont déjà lancées sur Amazon et chez Leclerc, voici les offres :

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
Rematch Elite Edition Physique Boîte PS5 Xbox Series X Football Sloclap Bandai Namco Date de sortie Contenu Précommande Prix

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires