Rematch : une Elite Edition physique annoncée, voici où la précommander

Jusqu'ici surtout connu pour le jeu de kung-fu Sifu, Sloclap a lancé en juin dernier Rematch, un jeu de football multijoueur qui compte plus de cinq millions de joueurs. Le jeu de sport, davantage orienté vers l'action que les FIFA/FC et PES/eFootball, n'est malheureusement disponible qu'au format numérique... pour l'instant.

Une version physique de Rematch annoncée





Bandai Namco a annoncé un partenariat avec Sloclap pour éditer et distribuer une édition physique de Rematch sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Les joueurs vont enfin pouvoir craquer pour cette version boîte et se lancer dans des matchs en 3 vs 3, 4 vs 4 ou 5 vs 5. Dans Rematch, pas de fautes, pas de hors-jeu, pas de sortie de balle, pas d'arbitre, le gameplay met l'accent sur les réflexes et le jeu en équipe.

Que contiendra la version physique de Rematch ?





La version physique de Rematch: Elite Edition inclura tout le contenu déjà disponible, notamment le Patch 3 qui rajoute du cross-play. De nombreux bonus in-game seront proposés, les voici :

Deux tickets d’amélioration Pass Capitaine Ces tickets permettent aux joueurs de transformer leur Pass gratuit en Pass Capitaine pour accéder à des récompenses premium (coiffures, chaussures, tenues, etc.). Arrière-plan et titre Blazon Les joueurs pourront affirmer leur personnalité avec ce motif à leur nom. Ensemble de bijoux Blazon Les joueurs brilleront de mille feux avec cet ensemble incluant des bagues, des bracelets, des boucles d’oreille et un collier. Débardeur Blazon Un débardeur classique et élégant, conçu pour ceux et celles qui aiment montrer leur force sur le terrain à chaque match. Baskets Glitcher Les joueurs fonceront vers le futur avec ces chaussures qui brillent d’une lueur violette lorsqu’ils sprintent vers leur prochain but. Cage de réalité augmentée Blazon Les joueurs donneront vie à chaque match et célèbreront chaque but en beauté. Casquette numérique Blazon Les joueurs pourront montrer leur statut, leur identité et leur conviction avec ce superbe motif.

Quand sortira la version physique de Rematch ?





La date de sortie de Rematch: Elite Edition est fixée au 14 novembre 2025 sur PS5 et Xbox Series X. Les précommandes sont déjà lancées sur Amazon et chez Leclerc, voici les offres :