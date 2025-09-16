Rematch : une Elite Edition physique annoncée, voici où la précommander

Rematch : une Elite Edition physique annoncée, voici où la précommanderpar Amaury M.
Le jeu de foot, par les créateurs de Sifu, aura droit à sa boîte riche en contenu dans quelques semaines.
Jusqu'ici surtout connu pour le jeu de kung-fu Sifu, Sloclap a lancé en juin dernier Rematch, un jeu de football multijoueur qui compte plus de cinq millions de joueurs. Le jeu de sport, davantage orienté vers l'action que les FIFA/FC et PES/eFootball, n'est malheureusement disponible qu'au format numérique... pour l'instant.
Une version physique de Rematch annoncée
Bandai Namco a annoncé un partenariat avec Sloclap pour éditer et distribuer une édition physique de Rematch sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Les joueurs vont enfin pouvoir craquer pour cette version boîte et se lancer dans des matchs en 3 vs 3, 4 vs 4 ou 5 vs 5. Dans Rematch, pas de fautes, pas de hors-jeu, pas de sortie de balle, pas d'arbitre, le gameplay met l'accent sur les réflexes et le jeu en équipe.
Que contiendra la version physique de Rematch ?
La version physique de Rematch: Elite Edition inclura tout le contenu déjà disponible, notamment le Patch 3 qui rajoute du cross-play. De nombreux bonus in-game seront proposés, les voici :
Deux tickets d’amélioration Pass Capitaine
- Ces tickets permettent aux joueurs de transformer leur Pass gratuit en Pass Capitaine pour accéder à des récompenses premium (coiffures, chaussures, tenues, etc.).
Arrière-plan et titre Blazon
- Les joueurs pourront affirmer leur personnalité avec ce motif à leur nom.
Ensemble de bijoux Blazon
- Les joueurs brilleront de mille feux avec cet ensemble incluant des bagues, des bracelets, des boucles d’oreille et un collier.
Débardeur Blazon
- Un débardeur classique et élégant, conçu pour ceux et celles qui aiment montrer leur force sur le terrain à chaque match.
Baskets Glitcher
- Les joueurs fonceront vers le futur avec ces chaussures qui brillent d’une lueur violette lorsqu’ils sprintent vers leur prochain but.
Cage de réalité augmentée Blazon
- Les joueurs donneront vie à chaque match et célèbreront chaque but en beauté.
Casquette numérique Blazon
- Les joueurs pourront montrer leur statut, leur identité et leur conviction avec ce superbe motif.
Quand sortira la version physique de Rematch ?
La date de sortie de Rematch: Elite Edition est fixée au 14 novembre 2025 sur PS5 et Xbox Series X. Les précommandes sont déjà lancées sur Amazon et chez Leclerc, voici les offres :
- Rematch: Elite Edition (PS5) à 39,99 € sur Amazon ;
- Rematch: Elite Edition (Xbox Series X) à 39,99 € sur Amazon ;
- Rematch: Elite Edition (PS5) à 40,90 € chez Leclerc ;
- Rematch: Elite Edition (Xbox Series X) à 40,90 € chez Leclerc.
