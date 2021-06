Aliens: Fireteam Elite, nouveau titre, date de sortie et Deluxe Edition pour le TPS opposant Marines et Xénomorphes

En attendant de nouveaux films ou la série Disney+, la franchise Alien va revenir sur le terrain des jeux vidéo grâce à Cold Iron Studios. L'équipe a annoncé Aliens: Fireteam, un TPS coopératif dans la veine des Left 4 Dead permettant d'incarner des Marines face à des ennemis variés, dont plusieurs types de Xénomorphes.

Une nouvelle bande-annonce témoignant de son ambiance angoissante vient d'être diffusée, avec des nouvelles à la clé. Déjà, oubliez le titre Aliens: Fireteam, pour une raison qui nous échappe encore, l'intitulé final du projet sera Aliens: Fireteam Elite. Son lancement était prévu pour cet été et la promesse sera tenue : la date de sortie est maintenant fixée au 24 août 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Il coûtera de base 39,99 € et les précommandes seront récompensées par le Pack Commando Aguerri comprenant 3 autocollants pour vos armes, un bandana rouge, l'emote Chestburster, et un camouflage d'arme rouge. Une Deluxe Edition à 69,99 € ajoute l'Endeavor Pass et ses 4 DLC, ainsi que l'Endeavor Veteran Pack avec d'autres bonus cosmétiques.

