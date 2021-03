Aliens: Fireteam, un TPS coopératif à la Left 4 Dead annoncé sur PC et consoles, et pour bientôt

Cela fait quelque temps que Cold Iron Studios, désormais détenu par Daybreak Games, prépare un shooter dans l'univers d'Alien. Il est enfin révélé aujourd'hui, et s'appelle Aliens: Fireteam : il s'agira d'un TPS coopératif jouable en équipe de 3, avec des séquences d'action et de survie face à des hordes d'adversaires.

Le discours officiel nous promet déjà 5 classes, 20 ennemis différents dont 11 Xénomorphes, 30 armes, 70 modifications et 4 campagnes, de quoi satisfaire les envies des amateurs des expériences à la Left 4 Dead.

Situé dans l'univers emblématique d'Alien, Aliens: Fireteam est un jeu de tir et de survie coopératif à la troisième personne qui plonge votre escouade de space marines endurcis au cœur d'un combat désespéré pour contenir la menace des Xénomorphes. LA TRAQUE ULTIME

23 ans après les événements de la trilogie Alien originale, vous incarnez un marine colonial stationné à bord de l'USS Endeavor, et jouerez un rôle crucial dans la lutte contre les Xénomorphes au cours de quatre campagnes différentes. SURVIVEZ À L'ESSAIM

Affrontez et survivez tant bien que mal à 20 types d'ennemis différents, dont 11 Xénomorphes différents à différents stades de leur évolution allant des facehuggers aux praetorians, chacun possédant sa propre intelligence pour embusquer, surpasser et éviscérer les marines vulnérables. PERSONNALISEZ VOTRE ESCOUADE

Choisissez parmi cinq classes uniques : mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur, chacune disposant de compétences spéciales propres ainsi que d'avantages de personnage. Maniez un arsenal de plus de 30 armes et 70 modifications dans vos efforts pour éradiquer la menace Alien.

Attirés par Aliens: Fireteam suite à ce trailer et ces images ? Alors, rendez-vous à l'été 2021 pour la sortie sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. D'ici là, Alien: Isolation est disponible à partir de 17,93 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fortnite : après Predator, les skins Xénomorphe et Ripley d'Alien disponibles