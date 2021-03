Aliens: Fireteam, 25 minutes de gameplay partagées

Plus tôt dans la semaine, Cold Iron Studios a dévoilé Aliens: Fireteam, un jeu de tir à la troisième personne qui sera jouable en coopération et qui demandera d'affronter des hordes de Xénomorphes baveux. Le titre fait déjà penser à Left 4 Dead, et IGN a partagé 25 minutes de gameplay, à découvrir en vidéo juste ici :

Pendant ces longues minutes, nous retrouvons Craig Zinkievich et Matt Highison de Cold Iron Studios en compagnie de Ryan McCaffrey, journaliste d'IGN, qui prend un grand plaisir à tirer sur les dizaines d'extraterrestres qui foncent vers eux. L'occasion de découvrir l'interface, le gameplay, quelques classes qui seront jouables et même la variante guerrière du Xénomorphe, un monstre se tenant sur ses deux jambes, bien plus puissant et coriace que les petites créatures rampantes. La séquence ci-dessus prend place dans l'USS Endeavor, en orbite autour de Katanga, alors qu'une équipe de Marines coloniaux arrive à la rescousse après avoir reçu un signal de détresse. Les fans reconnaîtront également les armures et armes tout droit tirées de la franchise, surtout d'Aliens, même si le titre se déroule 23 ans après Alien 3, et loin de LV-426.

Pour rappel, Aliens: Fireteam est attendu dans le courant de l'été 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Vous pouvez retrouver la quadrilogie de films à 24,99 € sur Amazon avec steelbook.