Resident Evil Resistance : le patch 1.05 disponible, Nemesis devient jouable !

Resident Evil Resistance prévoit plusieurs DLC gratuits pour 2020, et a commencé son programme dès le mois dernier avec Jill, qui a rejoint les Survivants. Au tour désormais de Nicholai Ginovaef d'intégrer le roster, cette fois du côté des Mastermind.

Il sera disponible dès que vous aurez télécharger la mise à jour 1.05, déployée ce matin par Capcom. Elle comprend à part ça plusieurs ajouts et correctifs :

Ajustement de certaines compétences et cartes de compétences ;

Ajout de skins pour les armes et les Survivants, ainsi que d'emotes ;

Et si vous voulez en savoir plus sur le gameplay du nouveau, Kellen Haney de Capcom a accordé un très long entretien au PlayStation Blog pour parler de Nicholai et Nemesis. Car oui, le Mastermind peut faire appel au méchant emblématique de Resident Evil 3 en tant qu'arme biochimique, et le joueur peut même le contrôler pour chasser les Survivants. Les principaux détails à ce sujet sont résumés ci-dessous.

Qu’est-ce qui fait de Nicholai un bon Mastermind dans Resident Evil Resistance ?

Sachant qu’il est responsable des événements de Resident Evil 3, la personnalité fourbe de Nicholai et son avarice font de lui un très bon Mastermind pour Resident Evil Resistance. Nicholai est sur la liste des Masterminds potentiels depuis les premières phases du développement du jeu.

Quels sont les outils dont dispose Nicholai en tant que Mastermind ?

Nicholai est doué avec les armes à feu et peut traquer ses victimes. Dans Resistance, il sera en mesure d’utiliser des compétences grâce à des armes montées sur des caméras et il pourra traquer les Survivants sur la carte. Il peut aussi contrôler Nemesis pour chasser les Survivants, et ce dernier aura des compétences spécifiques qui lui permettront de pourchasser ses proies.

Comparé aux autres Masterminds, quelle est la particularité de Nicholai ?

Comparé aux autres Masterminds, Nicholai possède bien plus de compétences liées aux armes à feu et à la traque. Contrairement à Spencer, les cartes propres à Nicholai lui permettent de choisir des armes à feu parmi un large panel mis à sa disposition. Il peut traquer les Survivants, notamment en voyant leurs actions à travers les murs. Mais ce qui rend vraiment Nicholai unique, c’est le fait qu’il puisse contrôler Nemesis et terrifier les joueurs grâce à lui.

Comment Nemesis se différencie-t-il des autres armes biochimiques de Resident Evil Resistance ?

Nemesis se déplace étonnamment vite, peut infliger de multiples attaques grâce à ses tentacules et émet un rugissement terrifiant qui bloquera les Survivants pendant un certain temps. Il a aussi plus d’attaques à distance que G-Birkin, ou Tyran.