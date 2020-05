Resident Evil Resistance : une date pour Nicholai Ginovaef, le prochain Mastermind gratuit

Resident Evil Resistance a beau ne pas faire de vagues sur la Toile, Capcom veut chouchouter sa communauté autant que possible. Des mises à jour sont ainsi prévues tout au long de l'année pour apporter contenu et équilibre à l'expérience multijoueur.

Jill Valentine a ouvert le bal des DLC gratuits le mois dernier en grossissant les rangs des Survivants. Le personnage suivant avait été confirmé dans la foulée pour mai : il s'agira de Nicholai Ginovaef, aperçu dans la campagne solo. Il rejoindra cependant les Masterminds pour devenir un méchant des parties asymétriques en 4v1, celui qui pose des pièges pour empêcher les survivants de s'enfuir.

Nous ignorons encore quelle sera sa compétence spéciale, mais Capcom nous donne tout de même une info qui nous manquait : sa date de sortie précise. Nicholai Ginovaef sera intégré à Resident Evil Resistance par un patch dès ce vendredi 15 mai 2020, sur PC, PS4 et Xbox One. Et comme le montre un nouveau visuel qui lui est dédié, il affichera son plus beau sourire en infligeant des supplices aux joueurs adverses.

