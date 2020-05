Resident Evil Resistance : une mise à jour 1.06 disponible

Resident Evil Resistance a un peu évolué la semaine dernière en accueillant Nicholai Ginovaef en tant que Mastermind à même d'invoquer Nemesis. Il avait été introduit par une mise à jour 1.05 avec aussi quelques changements pour l'expérience.

Capcom a déjà d'autres correctifs à nous livrer, et ne voulait pas attendre la prochaine vague de contenu gratuit pour les rendre disponibles. Un patch 1.06 peut ainsi être téléchargé sur PC, PS4 et Xbox One pour équilibrer un peu le gameplay.

Augmentation du temps allongée lorsqu'une caméra est désactivée alors qu'une arme à feu est sur le support.

Réduction du temps augmentée lorsque certaines créatures sont vaincues.

Réduction du temps raccourcie lorsqu'un survivant est abattu par une mitrailleuse.

Réduction du temps raccourcie lorsqu'un survivant est abattu par un Air Cannon ou des Immobilizing Rounds.

Le compte à rebours inhérent aux parties de Resident Evil Resistance évoluera désormais un peu différemment en fonction de nos actions.

