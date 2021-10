Residentvania : un demake de Resident Evil Village lancé gratuitement sur PC

Resident Evil Village a déjà séduit les fans de la franchise, les ventes sont bonnes et le titre de Capcom a su moderniser son ambiance en nous emmenant notamment dans un château de l'Europe de l'Est occupé par la vampire Lady Dimitrescu et ses filles. Une atmosphère de films d'horreur à la Dracula qui rappelle une autre franchise, Castlevania.

Et cela a donné une idée à OcO, développer un demake de Resident Evil Village en s'inspirant des titres de Konami. Après deux mois de développement, voici Residentvania, un jeu d'action et de plateforme 8 bits avec Ethan Winters armé d'un couteau et d'un pistolet s'aventurant dans le château Dimitrescu, affrontant divers ennemis puis Bela en personne. Le level design reprend celui du premier Castlevania en piochant des idées dans Resident Evil Village, l'expérience de jeu est très courte, la rencontre avec Lady Dimitrescu ne tournant pas à la faveur de notre héros...

Si Residentvania vous intrigue, vous pouvez l'essayer gratuitement via Itch.io ou simplement regarder l'intégralité du jeu dans la vidéo ci-dessus, ce n'est pas bien long. Resident Evil Village est quant à lui vendu 46 € sur Amazon.

