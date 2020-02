Retro Studios (Metroid Prime) recrute Jhony Ljungstedt, directeur artistique de DICE

Officialisé lors de l'E3 2017, Metroid Prime 4 se fait attendre, et pour cause, Nintendo a décidé de reprendre le développement à zéro et de confier le titre à Retro Studios, qui s'était déjà chargé des trois premiers opus.

Et cette semaine, nous apprenons que Jhony Ljungstedt vient de rejoindre Retro Studios. Qui est-il ? Eh bien, un ancien de chez DICE, d'abord level designer sur Battlefield 1943 et Battlefield: Bad Company 2, lead artist sur l'extension au Vietnam et surtout directeur artistique sur Medal of Honor (2010), deux extensions de Battlefield 3, Mirror's Edge Catalyst et Battlefied V.

En toute logique, Jhony Ljungstedt devrait donc apporter son savoir-faire à Metroid Prime 4, mais il n'est pas impossible qu'il planche également sur un autre titre de Retro Studios, à qui nous devons également les derniers Donkey Kong Country.

