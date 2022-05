Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered : le jeu de rôle de la PS2 annoncé sur certaines plateformes modernes

C'est ce mardi à l'occasion d'un live dédié à la licence SaGa que Square Enix a dévoilé un nouveau projet, à savoir la remastérisation d'un épisode paru sur PS2 en 2005, Romancing SaGa: Minstrel Song, qui était lui-même un remake du premier Romancing SaGa de la Super Famicom (SNES) sorti en 1992. L'Europe n'y ayant jamais eu droit, c'est donc une excellente nouvelle si jamais vous souhaitez le découvrir.

Ce Romancing Saga -Minstrel Song- Remastered sortira cet hiver sur PS5, PS4, Switch, PC (Steam) et appareils tournants sous iOS et Android, avec des graphismes haute résolution et des améliorations de la jouabilité, en plus de certains nouveaux éléments non communiqués à cette heure. En attendant de plus amples détails, vous pouvez apprécier le rendu de cette nouvelle version et la chanson Menuett interprétée par Masayoshi Yamazaki.

Si la licence vous fait de l'œil, sachez que SaGa Frontier Remastered ou encore Collection of SaGa: Final Fantasy Legend sont disponibles sur les plateformes de téléchargement. Les deux autres Romancing SaGa peuvent également être retrouvés sur Steam.