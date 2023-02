RUMEUR sur Assassin's Creed Nexus : une fenêtre de lancement envisagée pour cette possible non-exclusivité Meta

Assassin's Creed fait indéniablement partie des licences que bon nombre d'amateurs de réalité virtuelle rêveraient de voir un jour sortir en VR. Voyager entre les époques, s'infiltrer en ayant la peur bleue d'être découvert, avoir l'impression de faire partie intégrante de la confrérie, autant de bonnes raisons qui nous poussent à apprécier l'idée. Alors voici sans plus attendre de nouvelles rumeurs concernant Assassin's Creed Nexus.

Cette nouvelle aventure devrait les fans de la saga puisqu'il devrait être possible d'incarner Ezio, Kassandra, Connor et Haytham. Si vous souhaitez en savoir davantage concernant les missions, vous pouvez lire notre article dédié. Apparemment, nous y retrouverions tout ce qui fait le sel de la saga en vue à la première personne: se faufiler, crocheter des serrures, grimper, se battre, sans oublier le fameux saut de la foi propre à la série.

C'est sur le site Insider Gaming que Tom Henderson indique cette exclusivité Meta ne le serait dorénavant plus. Le contrat aurait été rompu par l'annulation de Splinter Cell VR l'été dernier. Le jeu pourrait donc être porté plus tard sur d'autres supports. Ubisoft s'attend à un grand succès et serait déjà en train d'envisager une suite. Quant au premier volet, celui-ci devrait être officiellement révélé en juin pour sortir en septembre 2023, pas loin de la date de lancement présumée du Meta Quest 3. Le titre d'Ubisoft pourrait faire office de produit d'appel pour tous les gamers en manque de AAA autonome.

