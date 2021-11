RUMEUR sur Half-Life : un projet Citadel en développement, exclusif au Steam Deck ?

Le Steam Deck, hybride entre ordinateur et console portable de Valve, aurait dû sortir ce mois-ci, mais il faudra finalement patienter jusqu'au début d'année prochaine pour mettre les mains sur cette nouvelle machine. Un tas de jeux de la bibliothèque Steam devraient être compatibles, et Valve préparerait de son côté un Half-Life pensé pour sa console.

C'est ce que laisse entendre Tyler McVicker de Valve News Network, souvent bien renseigné lorsqu'il s'agit de la firme de Gabe Newell. D'après une récente vidéo, il explique que Valve développerait un jeu mélangeant FPS et RTS avec de la coopération, dans l'univers de Half-Life. Ce jeu de tir à la première personne et de tactique en temps réel répondrait au nom de code Citadel, Tyler McVicker le décrit comme « Left 4 Dead, Alien Swarm, un RTS et Half-Life qui auraient un bébé ». Le titre serait développé avec l'ergonomie du Steam Deck en tête, Citadel serait en quelque sorte une vitrine pour montrer ce que la console portable est capable de faire.

Pour rappel, Valve aime développer du jeu pour accompagner une nouvelle technologie, avec récemment Half-Life: Alyx (encore en promotion) conçu pour le Valve Index, mais compatible avec les autres casques VR sur PC. Le studio ferait-il de même avec ce Citadel, à savoir un titre exclusif à sa console portable ? Eh bien, sans doute pas. Valve explique dans une FAQ dédiée aux développeurs que faire des jeux exclusifs au Steam Deck ne va pas dans l'idée de faire de sa console un vrai ordinateur, mais portable :

Des titres exclusifs à Steam Deck pourraient-ils intéresser Valve ? Non, nous pensons que cela n'a pas de sens. Steam Deck est un ordinateur et devrait pouvoir lancer n'importe quel jeu, comme un ordinateur.

Si Citadel existe bel et bien, il devrait donc sortir sur PC via Steam comme n'importe quel jeu, mais son gameplay serait pensé pour être joué avec le Steam Deck. Mais tout cela n'est évidemment pas confirmé pour le moment, la console portable ne sera de toute façon disponible qu'à partir de février 2022 pour les premiers internautes à l'avoir précommandée. Vous pouvez retrouver Half-Life: Le FPS libéré à 24,90 € sur Amazon.