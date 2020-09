RUMEUR sur James Bond : Tom Hardy serait le prochain 007

C'est la rumeur qui affole la Toile depuis plusieurs heures, le successeur de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, alias 007, serait déjà connu, et ce ne serait pas n'importe qui, il s'agirait en effet de Tom Hardy, acteur anglais, évidemment, à la filmographie déjà bien remplie et variée.

Après avoir fait ses débuts dans La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott, Tom Hardy s'est surtout fait remarquer dans Bronson, film de Nicolas Winding Refn où il incarne le boxeur et prisonnier à merveille. Il enchaîne depuis les succès avec Inception, The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road (l'Anthologie est à 19,9 € sur Amazon.fr), The Revenant et Dunkerque, cohabite avec Venom dans le film éponyme et dans sa future suite, et a évidemment joué dans des séries, dont Peaky Blinders.

Pour l'instant, EON Productions n'a pas officialisé la nouvelle, l'annonce aurait dû se faire en novembre, mais a été repoussée à cause du COVID-19. Elle devrait de toute façon avoir lieu après la sortie de Mourir peut attendre (No Time to die), cinquième et dernier film de la saga James Bond mettant en scène Daniel Craig avant que celui-ci ne passe le flambeau. Alors, Tom Hardy en 007, bon choix selon vous ?

