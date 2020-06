RUMEUR sur le Microsoft Store : la boutique en ligne va changer pour l'arrivée de la Xbox Series X, de premières images en fuite

Ceux qui possèdent une Xbox One le savent bien, Microsoft aime changer régulièrement l'agencement de son menu principal pour améliorer son accessibilité. Le Microsoft Store, anciennement connu sous le nom de Xbox Store, n'avait en revanche plus bougé depuis quelque temps, mais pourrait avoir droit à une grosse refonte avant l'arrivée de la Xbox Series X.



Avant/Après

Il y a quelques jours, Windows Central a découvert une application nommée Mercury pour un logiciel en bêta. Il s'agirait d'une version d'essai pour les Xbox Insiders d'une mouture totalement retravaillée du Microsoft Store, compatible 4K, et commune aux Xbox One et Xbox Series X. Et si vous vous demandez à quoi elle ressemblerait, WinCommunity y a visiblement déjà accès, et partage des visuels du nouveau design avec quelques captures d'écran.

La barre d'outils passerait du haut à la gauche, les pages des jeux auraient été retravaillées, et l'esthétique générale repensée pour rendre les informations encore plus directes et lisibles. Il faudra attendre pour savoir s'il s'agit bien de vrais visuels et non de fakes, et aussi pour voir si Microsoft ne fera pas quelques changements d'ici le lancement officiel. Sachant que la Xbox Series X n'arrive pas avant la fin d'année, il ne faudra peut-être pas être pressé.