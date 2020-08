RUMEUR sur One Piece: Pirate Warriors 4, les noms des 5 derniers personnages en DLC dataminés

Ces dernières semaines, les joueurs de One Piece: Pirate Warriors 4 ont pu se procurer le Whole Cake Island Pack, premier d'une série de trois sets formant le Character Pass du jeu d'Omega Force et permettant de prendre le contrôle de Charlotte Cracker et Smoothie, ainsi que Judge Vinsmoke. La suite du programme s'est déjà légèrement dévoilée avec l'annonce de X Drake, mais il reste encore à découvrir 5 autres personnages. Eh bien, il se pourrait qu'ils aient été trouvés dans les données du jeu !

Prenez évidemment tout ce qui va suivre avec des pincettes. C'est un dataminer du nom de SergioM3R qui aurait découvert plusieurs fichiers et a partagé ses découvertes cette semaine, notamment dans une vidéo désormais bloquée en raison d'une infraction aux droits d'auteur par l'Association of Copyright for Computer Software, signe qu'il est sans doute dans le vrai. Dans tous les cas, les forums de fans ont vite rapporté la nouvelle, comme sur Arlong Park. Nous aurions donc tout d'abord droit, en plus de X Drake, à Killer le second d'Eustass Kid, un choix qui serait parfaitement logique (les lecteurs du manga comprendront), et Urouge au sein du Character Pack 2 à paraître cet automne. Pour ce dernier, difficile d'y trouver une raison de l'inclure hormis son statut de Supernova, surtout que Scratchmen Apoo serait plus cohérent comme choix dans ce cas, mais sans doute plus difficile à créer en termes de gameplay.

Le Character Pack 3 attendu cet hiver mettrait lui pleinement à l'honneur les samouraïs de Wano, à savoir les deux Fourreaux Rouges Kikunojo et Kinemon (étonnant qu'il n'ait pas été jouable de base vue son importance dans le récit du Nouveau Monde), ainsi que leur maître Oden Kozuki. D'un point de vue marketing, ce dernier choix est presque une évidence.

Que pensez-vous de tout ça ? Seriez-vous déçus si cette liste s'avère juste ? Dans tous les cas, One Piece: Pirate Warriors 4 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, pouvant être acheté 45,99 € sur Amazon.