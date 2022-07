RUMEUR Pico 4 et Pico 4 Pro, des documents leakés qui font monter la pression !

Pico, la filiale VR du propriétaire de TikTok ByteDance, se prépare à lancer un nouveau casque. Pour rappel, ByteDance a acquis Pico il y a un an et avant cela, la start-up était principalement axée sur le marché des entreprises. Plus récemment, ByteDance a signalé son intention de concurrencer plus directement Meta et sa gamme Quest en commençant à vendre son casque Neo 3 Link actuel aux consommateurs européens puis américains depuis ce printemps.

De nouveaux dépôts de brevets pour un casque Pico 4 (EUT A8110) sont passés par la FCC cette semaine, révélant les plans de la société pour introduire deux versions du casque, dont un Pico 4 Pro. Les deux modèles sont des appareils autonomes, similaires à la gamme de casques sans fil Meta Quest. Le modèle Pro inclura une fonctionnalité de suivi du visage et des yeux, selon le document révélé par le leak. Le nom de code interne du nouveau casque semble être Phoenix, il fonctionnera sous Android Q et utilisera un processeur Qualcomm.

La société a également connu une vague d'embauches aux États-Unis, où elle a créé une unité de contenu appelée Pico Studios, comme Protocol a été le premier à le signaler le mois dernier.

ByteDance n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais le doute n'est pas vraiment là quant à la sortie prochaine des Pico 4 et Pico 4 Pro sachant que cette société chinoise sort de nouveaux casques presque tous les six mois. À suivre !