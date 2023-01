RUMEUR PlayStation Studios : une fuite révèle un extrait de gameplay pour un RPG de science-fiction exclusif

XDEV n'est pas le plus connu des studios de PlayStation, et pour cause : il se contente exclusivement d'aider de plus grosses sociétés à boucler leurs projets. Il a ainsi donné du sien pour soutenir le développement de Returnal, Sackboy: A Big Adventure, Destruction AllStars ou encore Detroit: Become Human. Il travaille forcément en secret sur d'autres titres, et une fuite vient peut-être de révéler l'un d'entre eux.

Eis o leak de um early game first party da Sony. Trata-se de um RPG Sci-fi, provavelmente feito na UE5. Estúdio seria o XDev e mais leaks irão surgir este ano. As pessoas estão apelidando o jogo de "Gears of Effect". pic.twitter.com/EPCc8tuHma — SUPERNOVAS (@supernovastv) January 8, 2023

Un membre du forum IconEra assure avoir obtenu un extrait de 6 secondes d'une build en développement d'un jeu PlayStation Studios, exclusif aux consoles de la marque. Il s'agirait d'un RPG dans un univers de science-fiction, dont la vue TPS ne serait pas sans rappeler Mass Effect ou Gears of War, avec un héros en tenue d'explorateur spatial qui se dresse ici devant une immense créature organique. Le jeu serait développé par XDEV et un autre studio dont nous ignorons l'identité, qui pourrait ou non être membre des PlayStation Studios.

Le rendu graphique ne semble pas au point pour le moment, les qualités techniques n'arrivant ici pas à la cheville de certains jeux PS2, mais cela devrait bien évidemment évoluer d'ici la fin du développement, car la production se ferait avec le moteur Unreal Engine 5. Enfin, tout cela, c'est s'il ne s'agit pas d'un gros fake, car le leaker John Elden Ring d'IconEra n'a pas encore de fuite vérifiée à son actif, lui qui promet d'ailleurs de dévoiler d'autres informations secrètes du genre prochainement. En revanche, Dusk Golem, à qui nous devons notamment de nombreux leaks sur Resident Evil et Silent Hill, assure que le projet est bien une réalité, et qu'il en a déjà vu davantage à son sujet, dont des extraits déjà doublés et mis en musique.

Cette mystérieuse franchise originale sera-t-elle révélée dans les mois à venir, pour une sortie sur PS5 voire PS4 ? Affaire à suivre !