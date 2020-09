PS5 : les noms des modèles et le contenu des boîtes révélés ?

Maintenant que tous les yeux sont braqués sur Sony Interactive Entertainment concernant la révélation du prix et de la date de sortie de la PS5, les rumeurs se multiplient un peu partout. En effet, l’analyste Daniel Ahmad aurait révélé sur Twitter le contenu des boîtes ainsi que les noms des deux machines. Nous y trouvons donc la PlayStation 5 (physique ou Digital Edition), la DualSense, le socle, un câble HDMI, un USB et le cordon d’alimentation, un SSD de 825 Go pour le stockage, le manuel d’instructions et Astro's Playroom préinstallé et gratuit sur toutes les consoles comme l'a affirmé le constructeur nippon.

Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Récemment, des supports muraux chez Amazon et des images du guide de la télécommande laisseraient entrevoir une sortie autour de fin novembre, entre le 17 et le 20 pour être plus précis. Pour rappel, l’éternel rival de Microsoft souhaiterait sortir sa nouvelle plateforme en fin d’année 2020. Wait and see... Pour finir, si vous êtes plein aux as, vous pouvez précommander les versions dorées de la PlayStation 5.

