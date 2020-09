RUMEUR PS5 : des images de la télécommande révéleraient des partenariats et une potentielle période de sortie

Souvenez-vous, le 11 juin dernier, Sony Interactive Entertainment officialisait enfin sa nouvelle machine, la PlayStation 5, dans deux versions : une Digital Edition et l’autre avec lecteur de disque. En plus d’être une future console next-gen, la PlayStation 5 pourrait être une véritable plateforme multimédia, remplie d’applications comme YouTube ou Netflix. C’est en tout cas ce que laisse paraître ladite télécommande dont des images du guide d’utilisation brésilien auraient fuité. Nous pouvons y voir sur les quatre derniers boutons, les noms de Disney+, Netflix, Spotify et YouTube.

Le plus intéressant dans tout cela, c’est la date de disponibilité du service de Mickey Mouse au Brésil. En effet, cette dernière serait fonctionnelle à partir du 17 novembre 2020, coïncidant avec le vœu de l’éditeur nippon de sortir sa future machine pour la fin d’année. Dans le même registre, un support mural pour la PS5 a été listé sur Amazon et daté pour le 19 novembre. Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes...

Tous les yeux sont désormais braqués sur l’éternel rival de la firme de Redmond pour une révélation du prix et de la date de sortie de sa future machine. Sachez que Sony Interactive Entertainment a promis « le meilleur line-up de l’histoire de PlayStation » au lancement de la plateforme. De plus, les dates des précommandes et les prix des versions dorées ont été dévoilés.

