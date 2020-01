RUMEUR sur la PS5 : de vraies exclusivités dès le lancement

Toujours dans son optique de permettre à un maximum de joueurs d'approcher la gamme, Microsoft a confirmé qu'il n'y aurait pas d'exclusivité Xbox Series X avant un ou deux ans après le lancement de la console. Ainsi, pendant quelque temps, les productions maison et multiplateformes verront aussi bien le jour sur Xbox One que sur Xbox Series X.



Qu'en sera-t-il de la PlayStation 5 ? À en croire les propos de Jason Schreier, tout juste repérés dans le dernier numéro de son podcast Kotaku Splitscreen, la stratégie de PlayStation est tout autre. Le toujours très bien renseigné rédacteur en chef de Kotaku a entendu dire que certains des jeux proposés au lancement de la PS5 seront des titres « PS5 only », qui ne seraient ainsi ni proposés sur PS4 dans une version inférieure ni sur PC.

Dans le même temps, les jeux des éditeurs tiers seraient sans surprise d'abord cross-gen, avec des sorties unifiées sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X, comme ce que prévoit de faire Ubisoft avec ses futures productions. Pour le moment, aucun jeu « PS5 only » n'a encore été officialisé, même le récemment annoncé Godfall ayant déjà prévu de paraître sur PC simultanément. Pour découvrir le line-up de la PlayStation 5 et ces fameuses exclusivités qui devraient motiver des achats de console, il faudra attendre la fameuse présentation de la plateforme, à une date encore inconnue.



Lire aussi : RUMEUR sur la PS5 : PlayStation ne serait pas présent à l'E3 2020