Samurai Shodown NeoGeo Collection : une offre gratuite, des dates de sortie et un jeu inédit exclusif confirmés

Alors que Samurai Shodown n'était pas encore sorti, SNK avait annoncé un Samurai Shodown NeoGeo Collection sur PC, PS4, Xbox One et Switch. L'exploitation du reboot touchant à sa fin avec le portage PC, le studio peut désormais en profiter pour boucler cette alléchante compilation.



Elle devait regrouper Samurai Shodown (1993), Samurai Shodown II, Samurai Shodown III, Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge, Samurai Shodown V et Samurai Shodown V Special dans un même coffret. Surprise, elle ajoutera carrément Samurai Shodown V Perfect, une version pensée pour la NeoGeo jamais sortie dans le commerce ! Tous les jeux seront dotés d'un mode multijoueur en ligne pour affronter des inconnus ou des amis à la cool ou en match classé. Une Musée regroupera sinon plus de 2 000 documents liés à la franchise, d'illustrations spéciales à des notes de développement en passant par des interviews. Et il y aura même un Music Player pour profiter des plus de 200 musiques de l'expérience depuis le confort des menus.



Toutes ces informations sont clarifiées à l'occasion de la diffusion d'une bande-annonce et surtout de l'officialisation des dates de sortie de Samurai Shodown NeoGeo Collection. Il sera disponible en téléchargement sur PC via l'EGS et Steam le 18 juin 2020 pour 39,99 €, puis le 28 juillet sur PS4, Xbox One et Switch au même prix. Des versions physiques sont prévues au Japon et en Amérique du Nord (quid de l'Europe ?) pour cet été sur PS4 et Switch. Mais le clou du spectacle, c'est que Samurai Shodown NeoGeo Collection sera gratuit sur l'EGS du 11 au 18 juin 2020 ! Vous pourrez donc le récupérer sans frais via la plateforme avant même son lancement tarifé.