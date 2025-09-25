Saros dévoile son gameplay et sa date de sortie, de quoi éclipser Returnal ?

Le gameplay de Saros





Si le State of Play s'est achevé de manière sanglante avec une bande-annonce de Marvel's Wolverine, c'est un autre jeu des PlayStation Studios qui a ouvert le bal, sans surprise. En effet, nous savions que Saros se montrerait avec environ 5 minutes de gameplay, donnant donc l'occasion de découvrir les menaces qui attendent Arjun Devraj (Rahul Kohli) sur l'hostile planète Carcosa. Le nouveau jeu de Housemarque s'inscrira clairement dans la lignée de Returnal, bien que se démarquant déjà de diverses manières. Conçu à l'aide de l'Unreal Engine 5, il tourne ici à 60 fps sur une PS5 standard, un point à souligner puisque l'aventure de Logan a elle été mise en avant sur PS5 Pro. La fin de la vidéo introduit quant à elle d'autres environnements et créatures, soit une bonne de rassurer les joueurs qui n'auraient pas forcément accroché avec la colorimétrie assez chaude vue depuis la révélation du jeu.

Plusieurs mécaniques de jeu introduites





Outre ce gameplay commenté, le PlayStation Blog a également laissé la parole au directeur créatif Gregory Louden, qui a détaillé les bases de Saros, mis en avant les partenaires ayant aidé le studio et dévoilé le compositeur.

La planète métamorphe Carcosa L'histoire de Saros se déroule sur Carcosa, une planète lointaine qui se métamorphose à chaque mort et sur laquelle vous découvrirez de nombreux environnements et ennemis. Dans cette première présentation, nous voyons notre protagoniste Arjun Devraj (incarné par Rahul Kohli) explore la planète au moment où une éclipse solaire totale va avoir lieu. Il rencontre en chemin Nitya Chandran (incarnée par Shunori Ramanthan), un de nos personnages principaux. Cet environnement majestueux qu'Arjun découvre évoque une ancienne civilisation pervertie par l'éclipse. Il ne s'agit que de l'un des biomes que notre équipe façonne dans Saros. Un gameplay d'action revu et amélioré À travers cette présentation, nous voulions aussi montrer du gameplay pur, sans altération, afin de détailler quelques éléments nouveaux ajoutés dans Saros. Ils n'existaient pas dans son prédécesseur, le célèbre Returnal, bien que Returnal ait posé les jalons de notre gameplay d'action à la troisième personne. L'objectif de ces nouveaux éléments est d'approfondir le gameplay en ajoutant une variété d'outils. La combinaison tactique Soltari d'Arjun lui permet de faire des ruées, d'attaquer au corps à corps, de faire des sauts et bien plus encore. Au début de chaque tentative, vous sélectionnez votre équipement de départ, mêlant armement humain et extra-terrestre carcosien. Dans cette vidéo, Arjun utilise le fusil à pompe au phosphore Soltari pour se défendre face aux machines qui grouillent dans l'ancienne cité. Comme vous pouvez le voir, vous devrez esquiver une myriade spectaculaire de projectiles et riposter avec des armes futuristes aussi violentes que puissantes. Armes et compétences Parlons des compétences uniques d'Arjun. Il y a avant tout le bouclier Soltari, qui s'active en maintenant R1. Dans Saros, vous pouvez foncer dans les projectiles ennemis afin d'absorber leur énergie tout en vous défendant. Une fois absorbé, vous pouvez riposter avec vos armes énergétiques carcosiennes. En effet, votre deuxième compétence unique vous permet de charger votre arme avec l'énergie absorbée à partir des projectiles ennemis (en appuyant jusqu'au bout sur la gâchette adaptative L2) puis en déchargeant cette énergie explosive vers les ennemis en appuyant sur R2. Les armes énergétiques corrompent Arjun en transformant son bras droit en arme écliptique. Ainsi, il peut infliger des dégâts aussi polyvalents que dévastateurs à ses ennemis. Intrigue à Carcosa Nous avons voulu mettre en valeur la façon dont Saros raconte son histoire. En plus des voix prenantes, des superbes cinématiques, des enregistrements audio et des conversations entre les personnages, vous trouverez des hologrammes racontant l'histoire de Carcosa. Si vous choisissez de les récupérer, ils vous donneront une idée de ce qui s'est passé sur cette dangereuse planète. Certains passages de l'histoire sont plus mystérieux, plus irréels, mais nous vous en dirons plus ultérieurement... La dernière fonctionnalité dont nous allons parler est la compétence Seconde chance. Après avoir découvert une certaine compétence, Arjun peut, lorsqu'il meurt, utiliser l'énergie corrompue de l'éclipse pour ressusciter. Ce n'est que l'un des nombreux éléments de nos systèmes de progression permanents dans Saros. Ceux-ci vous permettront de revenir chaque fois plus fort après la mort. Ces systèmes comprennent la possibilité d'améliorer les compétences et les combinaisons tactiques Soltari si vous le souhaitez.

Nous sommes très fiers du travail accompli sur Saros et nous sommes impatients de vous voir y jouer. Saros a été réalisé grâce à la collaboration de plusieurs équipes exceptionnelles. Nous souhaitons, à l'occasion de ce blog PlayStation, mentionner nos fantastiques partenaires de PlayStation Studio, à savoir XDEV, Nixxes, PlayStation Studios Creative Arts teams et bien d'autres. Nixxes a travaillé avec nos responsables créatifs et artistiques, ainsi qu'avec nos responsables du gameplay et de la production, pour parfaire la direction artistique et le gameplay de Saros. Ils ont été des partenaires exceptionnels et leur travail est visible dans ce premier aperçu du gameplay. PlayStation Studios Creative Arts, l'un de nos plus proches collaborateurs sur Returnal, est de retour pour aider l'équipe de Housemarque. Le son et la musique que vous entendez dans cet aperçu sont le résultat de cette collaboration et le reste de notre œuvre conjointe sera tout aussi exceptionnel. Enfin, la bande-son électronique de Drone métal que vous entendez dans cet aperçu (ainsi que dans nos précédentes annonces) a été composée par le fantastique Sam Slater, un compositeur primé deux fois aux Grammy. Parmi ses œuvres passées, on peut mentionner Chernobyl et Joker, ainsi que sa participation au film culte Mandy. Vous pourrez découvrir en détail la bande-son et sa création à mesure que nous approchons de la sortie du jeu. Notre objectif était de créer une bande originale aussi audacieuse qu'inimitable, tous médias confondus. À l'avenir, nous dévoilerons plus d'informations sur notre mystérieuse intrigue, sur nos personnages et sur cet endroit étrange qu'est la colonie de Carcosa.

Quand sortira Saros ?





Comme nous l'avions supposé, la vidéo s'est conclue avec la révélation de la date de sortie de Saros, qui viendra donc rapidement proposer une exclusivité PS5 l'an prochain, puisqu'il est attendu le 20 mars 2026. Avec un Grand Theft Auto VI qui va régner sur le printemps, ce n'est pas si surprenant.

