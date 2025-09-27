Halloween : une date de sortie et du gameplay pour le jeu d'horreur avec Michael Myers

Halloween dévoile sa date de sortie





Comme révélé lors de la conférence State of Play de PlayStation, Halloween, le jeu d'horreur et d'infiltration asymétrique avec modes solo et multijoueur du développeur et éditeur IllFonic, coédité par Gun Interactive, et créé en partenariat avec Compass International Pictures et Further Front, plongera dans le cauchemar le mardi 8 septembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et l'Epic Games Store.

Halloween dévoile son gameplay





La mort frappe Haddonfield dans Halloween, un hommage glaçant au film culte de John Carpenter. Au cœur de ce jeu asymétrique horrifique, les joueurs pourront survivre ou tuer, en incarnant soit un Civil désespéré, soit le tristement célèbre Michael Myers. Dans chaque affrontement intense du chat et de la souris, chaque décision peut sceller le destin des joueurs.

En tant que Civil, il faudra protéger les habitants en les guidant vers un endroit sûr, fouiller pour trouver armes et ressources, et localiser un téléphone pour appeler la police avant qu'il ne soit trop tard. Le danger rôde à chaque coin de rue, et la survie dépend de la stratégie, du travail d'équipe et de la rapidité d'esprit. De son côté, Michael Myers traque depuis l'ombre, utilisant des capacités terrifiantes comme le Shape Jump, qui lui permet de se déplacer sans être vu à travers la carte et de frapper sans prévenir dans une expérience palpitante.

Jared Gerritzen, directeur de la création d'IllFonic, déclare :

Notre objectif est d'élever l'expérience horrifique à un nouveau niveau, avec des modes solo et multijoueur pour que les joueurs en profitent pleinement. Qu'ils deviennent le croquemitaine ou qu'ils luttent pour protéger les victimes de Michael Myers, Halloween promet une bataille inoubliable entre peur et survie.

Sur quelles plateformes sortira Halloween ?





Halloween hantera la PlayStation 5, la Xbox Series X|S et le PC via Steam et l'Epic Games Store à partir du mardi 8 septembre 2026.