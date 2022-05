SD Gundam G Generation ETERNAL : la stratégie s'invitera sur mobiles dans ce nouvel épisode intergénérationnel

En plus de nous donner des nouvelles de SD Gundam Battle Alliance, le Gundam Game Fest a permis à Bandai Namco de dévoiler une production à destination des mobiles sous iOS et Android, SD Gundam G Generation ETERNAL. Derrière ce titre se cache un nouvel épisode de la série de jeux de rôle stratégiques, dont SD Gundam G Generation Cross Rays est le plus récent représentant sur consoles et PC. Les assets semblent d'ailleurs provenir des derniers épisodes, en témoigne ce premier teaser trailer.

Ce free-to-play avec microtransactions nous fera collecter nos unités préférées et leurs pilotes venant des nombreux médias Gundam existants (mangas, anime, etc.) pour les entraîner et les faire s'affronter en escouades sur des terrains quadrillés, ces dernières pouvant être formées autour d'un vaisseau ou composées d'unités individuelles. Un mode de combat automatique sera proposé pour les joueurs casuals et il nous est promis de revivre les moments clés des différentes œuvres Gundam, en plus de pouvoir s'entraîner pour faire progresser nos troupes et même d'en développer de nouvelles.

Les unités qui seront présentes dans le jeu seront notamment issues des univers suivants :

Mobile Suit Gundam ;

Mobile Suit Gundam MS IGLOO: The Hidden One Year War ;

Mobile Suit Gundam MS IGLOO: Apocalypse 0079 ;

Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team ;

Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket ;

Mobile Suit Gundam 0083 STARDUST MEMORY ;

Mobile Suit Z Gundam: A New Translation ;

Mobile Suit Gundam ZZ ;

Mobile Suit Gundam THUNDERBOLT ;

Mobile Fighter G Gundam ;

Mobile Suit Gundam Wing ;

After War Gundam X ;

Turn A Gundam ;

Mobile Suit Gundam SEED ;

Mobile Suit Gundam 00 ;

Mobile Suit Gundam AGE ;

Gundam Reconguista in G ;

Mobile Suit Gundam IRON-BLOODED ORPHANS.

SD Gundam G Generation ETERNAL aura droit prochainement à une bêta fermée et n'a pour le moment aucune date de sortie avancée.