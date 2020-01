SD Gundam G Generation Cross Rays : des visuels et une bande-annonce pour les nouveautés du DLC 2, du contenu ajouté gratuitement

Le 28 novembre dernier, SD Gundam G Generation Cross Rays est paru au Japon et en Asie du Sud-Est sur PS4, Switch et PC. L'Europe et l'Amérique du Nord ont également eu la chance d'en profiter depuis ce jour, mais uniquement avec la version pour ordinateurs parue sur Steam, ce qui est déjà mieux que rien. Nous en reparlons à présent avec l'arrivée d'une deuxième salve de DLC, présentée en vidéo.

Oui, le 13 décembre, le Tactical-RPG avait déjà eu droit à une première salve d'ajouts payants disponible via le Season Pass à 24,99 € ou séparément au prix de 5,99 €, qui permettait de prendre part à trois missions supplémentaires (After War Gundam X, The Dream I Once Saw ! / ∀ Gundam, The Wind of Turn A ! / Mobile Suit Gundam AGE, Stand Up !) et débloquer de nouvelles unités, personnages, musiques, etc.

Le deuxième pack paru aujourd'hui est lui vendu 7,99 € à l'unité, car il contient cette fois quatre missions (After War Gundam X, Mission Pour la future génération ! / ∀ Gundam, Mission Vent implacable ! / Reconguista in G, Guerre de Bellri et Mission La décision d'Aida ! / Mobile Suit Gundam AGE, Mission Temps infinis !). Les deux prochains DLC payants paraîtront en février et mars si le planning est maintenu. Enfin, tous les joueurs peuvent obtenir dès à présent sans débourser un centime le Sisquiede AEUG Color et son pilote Sig Wednner, ainsi que le Destiny Gundam de Heine Westenfluss.

Bande-annonce de lancement

Bande-annonce du DLC 1

Pour terminer, sachez qu'une démo de SD Gundam G Generation Cross Rays est disponible sur PS4 et Switch dans l'Archipel, si jamais vous hésitez à importer le jeu pour y jouer sur ces plateformes plutôt que sur PC.