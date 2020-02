SD Gundam G Generation Cross Rays : le DLC 3 présenté en images et vidéo, déjà disponible

Disponible depuis novembre sur PC à l'international sur Steam, mais surtout sur PS4 et Switch au Japon et dans certains pays d'Asie du Sud Est, SD Gundam G Generation Cross Rays a vu son contenu être enrichi par deux DLC jusqu'à présent, qui avaient été présentés comme il se doit en vidéos et en images.

Le 13 février dernier, c'est le troisième pack qui a été diffusé, bande-annonce à l'appui sur la chaîne nord-américaine de Bandai Namco. Pour 7,99 € en achat séparé ou sans frais supplémentaires en ayant acquis le Season Pass vendu 24,99 €, il est possible d'obtenir quatre missions supplémentaires (∀ Gundam, Return of Black History / Mobile Fighter G Gundam, Ruthless Fight! Schwarz's Last Match Decision / After War Gundam X, The Light of Hope Will Not Be Extinguished / Mobile Suit Gundam AGE, Memory of Eden) donnant accès à des unités, musiques et personnages. Plus précisément, voici les mechas et pilotes ajoutés :

Merrybell Gadget et le Bandit ;

Gym Ghingnham et le Turn X ;

Rain Mikamura et le Rising Gundam ;

Schwarz Bruder et le Shadow Gundam ;

Carris Nautilus et le Bertigo ;

Jamil Neate et le Gundam X Divider ;

Captain Ash et le Gundam AGE-2 Dark Hound ;

Zeheart Galette et le Gundam Legilis.

Mais attendez, ce n'est pas tout. En effet, la branche asiatique de l'éditeur a diffusé en début de mois une bande-annonce présentant à la fois ce troisième DLC et le suivant, attendu en mars. Seront donc proposées là encore quatre missions (After War Gundam X: Next Prologue, With you, if it's with you! / Gundam Reconguista in G, Rising on Earth / Mobile Fighter G Gundam, The New School of Master Asia Aura of Royalty / Mobile Suit Gundam AGE, Kio's Decision: Together with the Gundam) pour un prix qui devrait donc là encore être de 7,99 €, avec les pilotes et unités que voici :

Carris Nautilus (Next) et le Gundam Nouvelle ;

Garrod Ran (Next) et le Gundam X Unit 3 ;

Mask et le Kabakali ;

Raraiya Akuparl et le G-Lucifer ;

Le G-Self Perfect Pack ;

Allenby Beardsley et le Nobel Gundam ;

Master Asia, Undefeated of the East et le Master Gundam ;

Domon Kasshu et le Burning Gundam ;

Kio Asuno, le Gundam AGE-3 Normal et le Gundam AGE-FX.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre une date de sortie pour ce DLC 4, qui conclura le Season Pass de SD Gundam G Generation Cross Rays. Vous pouvez retrouver en page suivante quelques visuels des nouveautés de février.