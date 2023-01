SEASON: A letter to the future, le jeu où vous documentez votre univers sur le déclin s'offre un beau trailer et des détails sur son gameplay

Révélé lors des Game Awards 2020 et daté lors des Game Awards 2022, SEASON: A letter to the future arrivera à la fin du mois sur PS5, PS4 et PC. Et pour ceux qui auraient du mal à cerner son principe, une bande-annonce de gameplay et des images ont été diffusées pour mieux comprendre son histoire.

Le PlayStation Blog a aussi partagé un billet du directeur créatif Kevin Sullivan, dans lequel il nous explique que nous incarnerons une jeune héroïne partant explorer son monde à vélo pour documenter son environnement avant qu'un mystérieux cataclysme ne prévoie de l'effacer. Armée de différents accessoires, elle ira à la rencontre des locaux pour enregistrer leurs témoignages, les sons qui les entourent, les histoires qui les ont bercés et plus encore.



Dans Season: A letter to the future, vous incarnez une jeune femme venant d’un village isolé qui part explorer le monde à vélo pour la première fois et recueille des souvenirs avant qu’un cataclysme n’efface tout sur son passage. Votre voyage vous amène dans une vallée où les graines de la saison prochaine ont déjà été plantées. Vous faites la rencontre des derniers habitants un jour avant qu’ils ne soient évacués. En ces derniers instants, vous tentez de percer les mystères de la vallée. Chaque conversation, chaque paysage vous rapproche un peu plus de la vérité : quelle est cette saison et pourquoi s’achève-t-elle ? Pourquoi cette histoire ? La plupart des thèmes abordés dans Season: A letter to the future sont l’expression des angoisses de notre époque. Nous savons tous que le futur qui nous attend sera pire que le présent dans lequel nous vivons. Plus nous en sommes certains, plus nous voyons la réalité sombre des choses : ces années horribles sont aussi de bons moments. L’histoire existe pour apporter une sorte d’expression poétique (dans le sens où nous ne maîtrisons rien et où le subconscient est aux commandes) à ces pensées et à ces émotions, afin de les dissocier, de les déconstruire et de le reconstituer dans un monde fantastique. Il y a une autre raison majeure derrière cette histoire : les cinq sens. Les sens, ou comment nous ressentons les choses Le jeu fait souvent appel à vos sens. L’écran devient noir plusieurs fois lorsque le personnage ferme les yeux pour écouter attentivement les bruits alentour. Les sensations de goût, de toucher ou d’odeur sont souvent décrites au cours de votre exploration. Beaucoup des fonctionnalités présentes sur la PlayStation 5 ont permis d’exprimer ce thème de manière efficace. Qu’est-ce que ça fait de faire du vélo ? Les gâchettes adaptatives nous permettent de varier la résistance en fonction de la vitesse et de l’inclinaison de la route, pour vraiment ressentir que vous êtes en train de monter une côte. Le retour haptique varie également selon les différents types de terrains sur lesquels vous roulez. Lorsque vous enregistrez des audios dans le jeu, vous entendez le son, mais vous sentez également la forme de l’appareil dans les vibrations de la manette DualSense. La technologie Tempest 3D AudioTech est également utilisée dans Season pour donner plus de profondeur aux dimensions spatiales du son. Le monde est peuplé de bruits curieux qui nécessitent que nous y prêtions attention. La musique n’est pas qu’un bruit de fond, elle fait partie intégrante du monde, à travers des instruments autonomes, la musique de la radio, les chants insolites des oiseaux, le bruit du vent passant dans des bambous. Ce sont des détails riches qui ont une véritable signification grâce à l’importance que le jeu accorde à la thématique des sens. Interagissez avec le monde et ses habitants Vous rencontrerez une grande diversité de personnages lors de votre aventure dans le monde de Season. Lorsque vous les croiserez, tous se préparent au changement de saison à leur façon. Accompagnez-les dans leurs derniers instants chez eux et enregistrez leur histoire. Kochi est un jeune garçon avec qui vous partez explorer la vallée en vélo la veille de l’inondation. Découvrez la maison dans laquelle il a grandi alors qu’il se prépare à faire ses adieux.

Maytora est une artiste étrangère qui documente l’histoire de la vallée à travers ses sculptures. Vous êtes la seule personne à voir sa dernière œuvre.

Easel est le dernier moine de la vallée de Tieng. Alors que ses professeurs et ses amis l’ont abandonné, il attend la fin de la saison en restant isolé, n’ayant plus de raison de prier jusqu’à votre arrivée. Vous serez leur guide en ces moments de crise silencieuse. Pour eux, les changements que connaît le monde ne sont pas lointains, ils sont déjà là. Ils tentent d’avancer, de survivre et d’adapter leur mode de vie. C’est à vous de les aider. À vous de ne pas les oublier. Grâce à votre journal, il vous revient de les emmener avec vous. Un magnifique road-trip à vélo : Sur votre vélo, traversez des paysages à couper le souffle. Prenez votre temps et admirez chacun des décors que vous découvrirez.

Explorez un monde mystérieux : Au cours de votre voyage, faites la connaissance d’une grande diversité de personnages qui influencent le cours de votre histoire. Aventurez-vous dans les terres de la vallée de Tieng, enquêtez et découvrez le passé et le futur de ce lieu.

Documentez, photographiez et enregistrez : Découvrez des souvenirs, créez des enregistrements et élucidez le mystère de cette saison avant qu’elle ne se termine. Votre journal est la clé pour comprendre ce monde.

Une bande sonore envoûtante : Écoutez la musique et les sons qui rythment votre exploration et vous accompagnent merveilleusement pendant votre voyage.

Des choix importants : Faites attention à ce qui vous entoure à mesure que vous avancez dans l’histoire et arrivez à la conclusion de Season. Posez les bonnes questions aux habitants, car les choix que vous ferez impacteront vos relations et votre compréhension du monde. N’oubliez pas, à la prochaine Saison, il ne restera que ce que vous aurez collecté. Dans ce jeu, explorez, enregistrez, faites des rencontres et percez le secret d’un monde étrange. Traversez des paysages splendides sur votre vélo, duquel vous pourrez descendre à tout moment pour équiper un outil d’enregistrement depuis votre sac. Chacun d’entre eux capture un élément différent : le bruit et la musique, l’art et l’architecture, les voix des étrangers, les pratiques religieuses en déperdition et les traces de saisons lointaines. Vos outils vous permettent d’examiner le monde en détail jusqu’à pouvoir comprendre la culture, l’histoire et l’environnement qui vous entourent.

SEASON: A letter to the future sera disponible le 31 janvier 2023 au prix de 29,99 € sur le PlayStation Store, Steam et l'Epic Games Store : vous pouvez commander des cartes PSN sur Amazon.fr.