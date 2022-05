Naruto to Boruto: Shinobi Striker, un Season Pass 5 et des mises à jour du jeu annoncés pour cette année

L'an dernier, Naruto to Boruto: Shinobi Striker a eu droit à un Season Pass 4 avec du contenu payant pour notre avatar et des ajouts de personnages gratuits pour tous, une formule qui fonctionne visiblement toujours aussi bien. Avec comme thème la Régénération, nous avons donc eu droit à Sakura (Grande Guerre Ninja), Nagato (Réanimation), Itachi Uchiha (Réincarnation), Sasuke Uchiha (Last Battle) et Kawaki. Eh bien, ce ne sera pas encore la fin, puisqu'un Season Pass 5 et diverses mises à jour vont venir enrichir et modifier le jeu dans les prochains mois, comme l'explique la vidéo de développement ci-dessous.

Pour commencer, plus de 10 millions de comptes ont été créés à travers le monde. Ensuite, le Season Pass 5 Legacy (Héritge) apportera à nouveau 5 personnages jouables supplémentaires, qui sont teasés avec des ombres. Hormis le fait qu'il y ait parmi eux au moins trois épéistes, difficile de reconnaître qui ce soit. L'éditeur annonce également la rénovation à venir des stages à l'été 2022, dont celui de Konoha qui nous est présenté sous la neige. Un saut de chakra sera implémenté par la même occasion. Enfin, diverses modifications ont été présentées, qui arriveront au fil des mois, tandis que la lutte contre les tricheurs va être renforcée.

Printemps 2022 Rénovation de la boutique d'outils ninja, librairie de ninjutsu, etc.

Ajustements de l'équilibrage des ninjutsu. Été 2022 Implémentation de la rénovation de stage.

Taverne et autres améliorations in-game.

Ajustements de l'équilibrage des ninjutsu. Après l'automne Implémentation de la rénovation de stage.

Autres améliorations in-game.

Ajustements de l'équilibrage des ninjutsu.

Bref, nous n'avons donc pas fini d'entendre parler de Naruto to Boruto: Shinobi Striker, qui est vendu une vingtaine d'euros sur Amazon.