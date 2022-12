SEASON: A letter to the future, le jeu d'aventure nostalgique à vélo daté pour bientôt, une démo temporairement disponible sur PS5 et PC

C'est lors des Game Awards 2020 que nous avions découvert SEASON: A letter to the future, un jeu d'aventure en vélo sur l'accumulation de souvenirs développé par Scavengers Studio (Darwin Project). La production a été mouvementée, alors que la directrice Amélie Lamarche et le fondateur Simon Darveau ont respectivement quitté l'entreprise et été mis à pied suite à des accusations de harcèlement sexuel et moral.

Le studio canadien a néanmoins pu avancer sur SEASON, dont il a annoncé la date de sortie juste en amont de la cérémonie de Geoff Keighley de cette année. C'est donc le 31 janvier 2023 que le jeu arrivera sur PS5 et PC, et si vous avez envie de le découvrir davantage, une démo est disponible jusqu'au 12 décembre sur Steam et le PlayStation Store.

Plongez-vous dans l’univers de Season ; un jeu à la troisième personne dans lequel vous parcourez à vélo un monde insolite. Quittez votre maison pour la première fois et accumulez des souvenirs avant qu’un mystérieux cataclysme ne ravage tout sur son passage. Explorez, enregistrez, faites des rencontres et percez le secret de ce monde étrange. Dans ce jeu, explorez, enregistrez, faites des rencontres et percez le secret d’un monde étrange. Chaque outil d’enregistrement vous permet de capturer un aspect différent : les sons et la musique, l’art et l’architecture et les moments sur le point de changer la vie des personnages à jamais. Grâce à ces outils, vous découvrirez tous ces aspects et comprendrez la culture, l’histoire et l’environnement qui vous entourent. Ces quêtes vous conduiront à vous poser des questions importantes : quelle est cette saison ? Pourquoi prend-elle fin ? Et que se passera-t-il lors de la prochaine saison ?

SEASON: A letter to the future coûtera 29,99 € sur PS5 et 24,99 € sur PC à son lancement, et n'est pour le moment prévu qu'au format numérique.