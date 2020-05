SEGA Ages : Thunder Force AC rejoint la collection en vidéo

SEGA Ages regroupe pour rappel des portages sur Switch de vieux jeux rétro du célèbre studio japonais, un tas de titres sont disponibles, et d'autres sont rajoutés régulièrement. Cette semaine, c'est le shoot'em up Thunder Force AC qui a fait son entrée dans la collection, et une bande-annonce est à retrouver juste ici :

Thunder Force AC est pour rappel un shoot'em up, un jeu de tir à défilement horizontal typique des bornes d'arcade, cet opus était d'ailleurs un portage sur arcade de Thunder Force III, sorti sur Mega Drive en 1990, mais SEGA a un peu amélioré son titre dans cette version Switch :

Le Mode Arcade est une adaptation fidèle tirée de la version arcade qui ajoute trois vaisseaux tirés des anciens jeux Thunder Force, à débloquer : FIRE LEO-04 RYNEX, FIRE LEO-04 RYNEX équipé de l’arme Thunder Claw et FIRE LEO-3 STYX MP Mass Production Model ;

Le Mode Kids est ajouté pour vous aider dans votre mission en vous offrant une puissance de feu accrue, davantage de crédits (9 au lieu de 6) et la possibilité de conserver vos armes lorsque votre vaisseau est détruit, entre autres ajustements ;

Deux types de classements en ligne sont de la partie : « Expert » pour ceux qui jouent avec les options de base et « Freestyle » quand la configuration du jeu est modifiée ;

La possibilité de sauvegarder et de regarder les Replays, y compris ceux tirés des classements en ligne, est maintenant disponible ;

Enfin, les améliorations habituelles de la collection SEGA Ages sont également de la partie, comme le son stéréo pour la plupart des musiques et bruitages, les vibrations HD, un affichage rétro CRT, un mode borne d’arcade pour revivre l’ambiance fiévreuse des salles de l’époque ainsi que les save states qui passent l’éponge sur vos petites erreurs de pilote.

Thunder Force AC est à retrouver dès maintenant sur l'eShop des Nintendo Switch, au prix de 6,99 €.