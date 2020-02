SEGA Ages : Sonic 2 et Puyo Puyo 2 maintenant disponibles, une petite bande-annonce pour fêter ça !

Teasé il y a quelques semaines déjà, deux des grands classiques de SEGA sont désormais disponibles pour le prix de 6,99 € sur le Nintendo eShop de la Switch, comme le montre la petite bande-annonce de lancement ci-dessous.

Le premier, Puyo Puyo 2, est un puzzle-game assez similaire à Tetris, sorti en 1994 sur borne d’arcade, Mega Drive et Game Gear. Chose à prendre en compte, cette version Switch apporte son lot de nouveautés comme le mode « duels ». Le deuxième, Sonic the Hedgehog 2, est sorti initialement sur Mega Drive en 1992. Ici, il est possible de jouer seul ou à plusieurs, en incarnant Sonic, Tails ou bien Knuckles.

Vous savez tout... Alors heureux par l'ajout de ces deux productions ?