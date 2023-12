SEGA : des franchises cultes bientôt de retour !

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, SEGA avait une surprise de taille pour les joueurs. Le studio japonais n'a pas vraiment présenté de jeu précis, mais il a dévoilé ses plans pour l'avenir, qui devraient ravir les fans nostalgiques. Car SEGA va faire revivre ses franchises les plus cultes.

Après avoir su redonner un second souffle à Sonic the Hedgehog, SEGA va s'attaquer à Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage ! Des licences bien différentes et très appréciées des joueurs, certaines n'ont pas eu droit à un nouvel opus depuis bien trop longtemps. Shuji Utsumi, co-directeur des opérations de SEGA Corporation et PDG de SEGA of America, commente :

Ces dernières années, Sonic the Hedgehog a ouvert de nouvelles voies pour SEGA, redonnant vie à la franchise et touchant de nouveaux publics d'une manière dont nous avions seulement rêvé dans le passé. L’annonce d’aujourd’hui n’est que le début de notre projet. Notre ambition sera avant tout de créer de superbes jeux avec des personnages et des mondes mémorables. Nous espérons que les fans de tous âges regarderont notre avenir avec impatience à mesure que nous publierons ces projets dans les années à venir.

SEGA veut non seulement ravir les fans de l'époque mais également séduire un nouveau public, un projet ambitieux mais alléchant ! Pour le moment, il faut cependant se contenter d'une bande-annonce.