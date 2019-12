Senua’s Saga: Hellblade II, la version PC officiellement confirmée

L'annonce de la Xbox Series X aux Game Awards 2019 était accompagnée de celle d'un jeu qui sera l'un des fers de lance de la nouvelle génération de consoles : Senua’s Saga: Hellblade II.

It’s being made exclusively for Xbox and PC. — Aaron Greenberg ????????‍♂️❎ (@aarongreenberg) December 18, 2019

L'énigmatique cinématique introduisant cette suite ne nous dit pas grand-chose sur la continuité de l'histoire de Senua, mais nous prouve déjà les qualités graphiques de l'expérience, les images à l'écran utilisant le moteur de jeu. À la fin de la séquence, seule la Xbox Series X était mentionnée comme console d'accueil, histoire de bien appuyer l'arrivée de Senua’s Saga: Hellblade II sur cette plateforme.

Mais quid du PC ? La norme veut désormais que les productions de Microsoft soient des exclusivités « Xbox » au sens large, disponibles en même temps sur PC via Windows 10 et Xbox One. Visiblement, la recette ne changera pas avec la Xbox Series X, car Aaron Greenberg, directeur du marketing de la branche Xbox, a confirmé la semaine dernière que Senua’s Saga: Hellblade II « est réalisé exclusivement pour Xbox et PC », signe qu'il y aura bien une édition pour ordinateur personnel, certainement avec un lancement commun encore non daté. Ce n'est pas une surprise, mais au moins, c'est clair.

