Shadow Man Remastered se remontre avec une vidéo de gameplay et des images

Nightdive Studios n'a pas manqué le PC Gaming Show 2020 pour refaire parler de Shadow Man Remastered, version légèrement modernisée du jeu d'action et d'aventure sorti à l'origine en 1999, et désormais attendu sur les plateformes modernes que sont les PC, PS4, Xbox One et Switch.

Une nouvelle bande-annonce est à retrouver ci-dessus, l'occasion de voir que le Kex Engine de Nightdive Studios ne fait pas de miracles graphiques, mais le studio proposera quand même un jeu avec une résolution en 4K, de l'anti-aliasing et de l'occlusion ambiante, des améliorations dans le gameplay, des modifications de l'intelligence artificielle et même du contenu oublié à l'époque.

Shadow Man Remastered n'a pas encore de date de sortie précise, mais Nightdive Studios compte le lancer en début d'année 2021 sur ordinateurs et consoles. En attendant, des images sont à retrouver sur la seconde page.