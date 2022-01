Shadow Man Remastered : surprise, le jeu débarque sur consoles

L'année dernière, Nightdive Studios sortait Shadow Man Remastered, version légèrement remise au goût du jour du jeu d'action et de plateforme datant de 1999. Le titre n'était disponible que sur ordinateurs via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store, mais les joueurs sur consoles attendaient leur portage.

Eh bien, sans crier gare, les développeurs ont lancé Shadow Man Remastered sur PlayStation 4 et Xbox One il y a quelques jours. Le titre est vendu 19,99 € sur le Microsoft Store et 17,99 € sur le PlayStation Store, et une version pour Nintendo Switch doit arriver dans les prochaines heures sur l'eShop, à un prix encore inconnu.

Les joueurs sur PS4, Xbox One et Switch peuvent donc découvrir ce jeu culte qui a eu droit à pas mal de petites améliorations, tout en conservant son côté rétro. Si vous préférez jouer sur PC, Shadow Man Remastered est vendu 16,79 € sur GOG.com.