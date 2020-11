Shadow Man Remastered : de nouvelles images comparatives dévoilées

L'année prochaine sortira sur ordinateurs et consoles Shadow Man Remastered, une version légèrement modernisée du jeu de 1999 par Nightdive Studios, comme sait si bien le faire le studio. De nouvelles images ont été partagées cette semaine, afin de comparer le titre original à sa version remastérisée.

Nightdive Studios a pour volonté de conserver le jeu de base le plus possible, et cela se ressent encore avec Shadow Man Remastered, où les améliorations visuelles ne sont pas flagrantes. Les joueurs pourront quand même compter sur un affichage en 4K et HDR, des ombres et éclairages dynamiques, de l'antialiasing et autres effets post-traitement, une plus haute densité d'effets de particules, des sons et assets améliorés, un gameplay plus moderne et même du contenu qui avait été supprimé du jeu de base.

Shadow Man Remastered est pour rappel attendu dans le courant du premier trimestre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez acheter une carte PSN de 50 € sur Amazon.fr.