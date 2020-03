Shadow Man Remastered : une version améliorée du jeu de 1999 annoncée sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Turok: Dinosaur Hunter, Turok 2: Seeds of Evil, System Shock: Enhanced Edition et cette semaine encore DOOM 64 : Nightdive Studios a déjà un beau palmarès en termes de remastérisations. Il a d'ailleurs récemment annoncé continuer sur cette voie avec Blade Runner: Enhanced Edition, prévu pour cette année, et enchaîne déjà avec la révélation d'une autre production.

Au tour maintenant de Shadow Man Remastered de se préparer à débarquer sur PS4, Xbox One, Switch et PC, via Steam et GOG, lui qui était initialement paru en 1999 sur Nintendo 64 avant des portages sur PC, PlayStation et Dreamcast. Il avait alors obtenu un très bel accueil de la presse et du public, même s'il n'avait pas connu un immense succès commercial.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'univers du jeu tiré du comics éponyme, il nous conte l'histoire de Mike Leroy, qui, après avoir vu sa famille tuée dans un attentat par la pègre suite à un vol qu'il a commis, va s'allier à une sorcière pour récupérer des pouvoirs. Le héros peut alors naviguer entre le monde des vivants et des morts pour accomplir sa vengeance, pour une ambiance sombre et adulte.

Cette édition profitera de graphismes en 4K, d'un filtre anti-aliasing, d'effets d'ombres et de lumière optimisés, et même de contenu inédit, retravaillé à partir de données supprimées de l'original.

« Notre objectif avec la remastérisation est de donner à la génération actuelle de joueurs toutes les fonctionnalités qu'ils attendent d'un titre moderne tout en préservant les qualités qui ont fait du personnage emblématique de Valiant et du jeu original Shadow Man des classiques mémorables », a déclaré Stephen Kick, PDG de Nightdive Studios.

Préparez-vous à une aventure très sombre, en témoigne les premières images du projet. Shadow Man Remastered n'est pas attendu avant 2021 sur PC et consoles.