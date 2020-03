DOOM 64 : des niveaux exclusifs et d'autres nouveautés dans les versions PC, PS4, Xbox One et Switch

Pour accompagner la sortie de DOOM Eternal, avec qui il sera offert en tant que bonus de précommande, Bethesda Softworks va faire revenir DOOM 64 dans une nouvelle mouture signée Nightdive Studios. Mais là où les portages de la trilogie originale faisaient office de compilation ultime, avec des add-ons en tout genre repris de mods cultes, la nouvelle version de cet épisode va carrément avoir droit à du contenu exclusif.

Un chapitre inédit pourra en effet être débloqué au terme de l'histoire principale, comme l'a confié James Haley à USGamer.

« Les joueurs persévérants auront la possibilité de débloquer un nouveau chapitre de la saga du Doomguy, qui aura lieu après la fin de la campagne originale », a déclaré James Haley, développeur sénior. « La Mère Démon que vous avez vaincue lors de cet épisode avait une sœur, et puisque vous avez mis le bordel en Enfer, elle essaie de se débarrasser de vous en vous renvoyant de là. Si vous pouvez vous en sortir et vous venger, vous serez récompensé par un peu de savoir que les fans des deux séries, nouvelles et classiques, devraient apprécier. »

Plusieurs membres de l'équipe techniques ont eux confirmés l'apparition de plusieurs nouveautés, de commandes supplémentaires comme la possibilité de se déplacer sur la mini-carte via l'écran tactile sur Switch à un réglage de la brillance des décors pour adapter la visibilité, en passant par une option pour choisir entre une couleur de sang rouge ou verte, comme dans la version japonaise. Samuel Villareal, responsable du moteur de jeu, est lui revenu sur les spécificités techniques de cette version, ou encore la difficulté qu'il a eue à optimiser l'expérience via la rétro-ingénierie.

« Il y avait beaucoup de choses subtiles qui ont été manquées lorsque j'ai initialement procédé à une ingénierie inverse du jeu, comme le fait que les ennemis puissent déclencher des pièges à fléchettes dans Even Simpler. Ou des ennemis ayant une physique de chute différente de celle du joueur. Ou des retards dans des évènements scriptés plus courts d'une image - la porte dans Breakdown en est un bon exemple. Ou encore la logique de ligne de visée. Obtenir tout cela correctement a permis aux démos de se perfectionner, ce que j'ai eu du mal à faire pendant des années, donc les utilisateurs pourront désormais utiliser le mot de passe « RunHecticDemo» [pour regarder une partie réussie du niveau caché Hectic]. En plus de cela, le jeu est également capable de prendre en charge des fréquences d'images pour les écrans au-delà de 60 Hz, ce qui signifie que vous pouvez choisir d'exécuter le jeu à 120 fps ou même au-dessus de 1000 fps. Tout est maintenant interpolé pour fonctionner de manière aussi lisse que possible. « De plus, la façon dont les sprites sont affichés est maintenant plus fidèle à la façon dont le jeu d'origine les a rendus, donc plus question de voir le fond des sprites être coupés par le sol ou les sprites d'explosion étant partiellement coupés par les murs. J'ai même utilisé une technique suggérée par John Carmack dans ses notes lorsque le code source de DOOM est sorti en 1997. Ce sont des choses assez subtiles, mais j'en suis vraiment fier. »

Comme pour DOOM Eternal, DOOM 64 sera donc compatible avec un framerate illimité, pour le plus grand bonheur des joueurs PC. Tous deux sont prévus pour le 20 mars 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.