DOOM et DOOM II : le patch avec le 60 fps, un tas de niveaux gratuits et plein d'autres nouveautés est là

Les portages des trois premiers DOOM auraient pu être balancés puis oubliés par Bethesda, mais le studio a plutôt décidé d'en faire les versions les plus complètes et accessibles qu'il soit.

Dans cette optique, il avait été dit que DOOM et DOOM II auraient droit à des mises à jour sur PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android, avec du 60 fps, de nouveaux ratios d'affichage, des sauvegardes rapides, et les niveaux des extensions SIGIL, Final Doom et No Rest for the Living. Bonne nouvelle, le patch est disponible dès aujourd'hui, et vous pouvez donc vous faire plaisir avec ce contenu et ces fonctionnalités supplémentaires gratuites !

Doom Eternal 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Nous sommes très heureux d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle mise à jour pour nos rééditions de DOOM (1993) et DOOM II ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour toutes les plateformes. Vous trouverez parmi les nouvelles options la compatibilité 60 IPS, les sauvegardes rapides, ainsi qu'une sélection d'extensions. Eh oui, nous ajoutons les MEGAWADS ! Prise en charge des extensions Grâce à cette mise à jour, vous pourrez désormais télécharger et jouer à du contenu de jeu supplémentaire pour DOOM (1993) et DOOM II ! Le contenu additionnel est constitué d'une sélection d'épisodes et de megaWADs créés par la communauté pour DOOM et DOOM II, comme SIGIL ! Vous pouvez télécharger gratuitement les extensions depuis le menu principal de DOOM et DOOM II. Nous publions aujourd'hui une première sélection d'extensions, mais nous serons à l'écoute de tous les Slayers pour connaître les meilleurs WADs que vous souhaitez voir débarquer à l'avenir ! Pour plus d'infos, lisez notre FAQ dédiée aux extensions ici. Support du 60 IPS Pour la première fois, DOOM (1993) et DOOM II profitent d'un framerate natif de 60 images par seconde sur toutes les plateformes au lieu des 35 IPS des éditions originelles. Savourez ce taux de rafraîchissement ultra-fluide, et courez en cercle autour de ces Barons ! Sauvegardes rapides Nous ajoutons l'outil ultime pour tous les Marines accros au speedrun ou à la survie en mode Cauchemar : les sauvegardes rapides. Pour sauvegarder votre position actuelle dans DOOM ou DOOM II, mettez le jeu en pause et appuyez sur R/R1/RB. Pour charger cette sauvegarde rapide depuis votre partie, retournez sur l'écran de pause et appuyez sur L/L1/LB ! Et bien plus ! Ce n'est pas fini ! Les rééditions de DOOM (1993) et DOOM II comportent une flopée de nouvelles options et de réglages rendant l'expérience plus agréable, comme une fonctionnalité de Sélection rapide des armes, une option Choix du niveau améliorée, des options Ratio d'aspect et Luminosité, un nouvel ATH d'écran partagé, et bien plus !

Si vous désirez découvrir le changelog complet et quelques détails techniques, ils sont disponibles en anglais sur le forum officiel des jeux.