Shantae : la franchise dépasse les 3 millions de ventes

Shantae and the Seven Sirens est sorti il y a quelques jours seulement sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais il ne faut pas oublier que la franchise de WayForward a débuté sur Game Boy en 2002. Cinq opus ont vu le jour, et Matt Bozon s'est récemment entretenu avec ComicBook pour discuter de la licence.

Le créateur de la franchise a ainsi annoncé au cours de la discussion que la franchise Shantae compte désormais plus de trois millions de jeux vendus depuis sa création. La licence compte donc cinq opus, à savoir Shantae, Shantae: Risky's Revenge, Shantae and the Pirate's Curse, Shantae: Half-Genie Hero et le tout récent Shantae and the Seven Sirens.

Les fans de la franchise ont sans doute craqué pour la très belle édition collector distribuée par Limited Run Games de Shantae and the Seven Sirens, qui incluait d'ailleurs une cartouche Game Boy pour rendre hommage au premier volet.