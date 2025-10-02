Sherlock Holmes: The Master Detective débarque discrètement en early access sur Quest 3/3S

Sans tambour ni trompette, un nouveau jeu en réalité virtuelle inspiré du détective le plus connu de la littérature vient de faire son apparition sur Meta Quest 3 et Quest 3S. Baptisé Sherlock Holmes: The Master Detective, il est proposé pour l’instant en accès anticipé, une manière pour les développeurs de poser les bases et de recueillir des retours avant une sortie plus officielle.

Le principe est simple : le joueur endosse la casquette de Holmes et se lance dans des enquêtes mêlant observation, logique et déduction. Les scènes de crime en 3D se parcourent librement, avec la possibilité de collecter des indices, de manipuler des objets suspects et d’interroger les témoins grâce à des dialogues à choix multiples. Une panoplie d’outils est mise à disposition — loupe, relevé d’empreintes, analyse chimique — afin de renforcer l’immersion et donner l’impression d’incarner un véritable enquêteur. Le jeu reste accessible aussi bien en position assise que dans un espace adapté au room-scale.

Ce lancement en douce n’est pas anodin. L’accès anticipé permet de tester le terrain, de repérer les soucis techniques et d’affiner le gameplay au contact des premiers joueurs. Une stratégie qui devient fréquente dans la VR, où l’équilibre entre immersion et confort n’est jamais gagné d’avance.

Ce n’est pas la première fois que Sherlock Holmes s’invite en réalité virtuelle. On se souvient d’expériences comme The Murder of Sherlock Holmes, très proche d’une escape-room, ou encore The Case of the Hung Parliament, qui mélangeait vidéo filmée et enquête en équipe. Cette nouvelle mouture préfère se concentrer sur un gameplay plus classique : fouiller, interroger et assembler les pièces du puzzle.

La vraie question est de savoir si l’histoire et la mise en scène tiendront sur la durée. Dans un jeu d’enquête, la force du récit est aussi importante que les mécaniques de jeu. The Master Detective part avec de bonnes intentions, et il pourrait séduire les amateurs de récits interactifs et de casse-têtes immersifs, à condition de soigner ses mises à jour au fil du temps.

Sherlock Holmes: The Master Detective est déjà jouable en accès anticipé sur le Meta Store pour les casques Quest 3 et 3S.