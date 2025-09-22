Silent Hill f : les tests tombent, voici les notes de la presse anglophone

C'est cette semaine que sortira Silent Hill f, le nouvel opus de la franchise culte de Konami. L'éditeur japonais a enfin remis sa licence sur le devant de la scène et il a confié à NeoBards Entertainment le développement d'un survival-horror totalement inédit, nous emmenant dans la ville fictive d'Ebisugaoka. En attendant de mettre les mains dessus (même si des copies sont déjà dans la nature), la presse anglophone dévoile ses tests de Silent Hill f.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Silent Hill f ?





Les notes de Silent Hill f sont positives, allant du bon à l'excellent. Les testeurs ont apprécié l'ambiance horrifique particulièrement réussie, le design des monstres, la mise en scène, la bande originale d'Akira Yamaoka, l'histoire ou encore la bonne durée de vie grâce aux multiples fins à débloquer, mais les combats divisent. Si le gameplay est réussi, les affrontements ont un peu trop d'importance dans ce Silent Hill f, au détriment des énigmes, oubliables. Un Silent Hill définitivement bien éloigné des précédents volets !

Quand sortira Silent Hill f ?





La date de sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 56 € chez Leclerc.

Les notes de Silent Hill f par la presse anglophone