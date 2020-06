Skelattack : Konami dévoile et lance un jeu d'action en 2D

Actuellement, le monde a les yeux rivés vers les États-Unis, un pays où les émeutes font rage suite à la mort de George Floyd. Aujourd'hui, l'industrie musicale a lancé le #BlackOutTuesday, visant à réduire les annonces pour se focaliser sur la lutte contre le racisme. Un mouvement suivi par de nombreuses firmes, de toutes les industries, et Konami avait même publié un message sur les réseaux sociaux pour annoncer discrètement un nouveau jeu tout en soutenant la cause. Sauf que le studio japonais a depuis supprimé son message, alors passons, voici Skelattack :

Skelattack est un jeu d'action et de plateforme en 2D développé par Ukuza, qui reprend l'idée du dungeon crawler, mais proposant ici de contrôler un squelette voulant défendre ses terres des explorateurs humains. Ces derniers ont en effet kidnappé Elzedon, un vieux squelette d'Aftervale, afin de mettre la main sur la Flamme Bleue. Skully (à ne pas confondre avec ce squelette) et son ami Imber, une chauve-souris (qui va rester loin des pangolins) partent donc sauver Elzedon. Comme le précisent les développeurs, les décors et les personnages de Skelattack sont dessinés à la main et les environnements fourmillent de secrets à dénicher. Shane Delumeau, PDG et fondateur d'Ukuza, commente :

Nous avons mis tout notre amour dans le développement de Skelattack, et nous sommes heureux de pouvoir non seulement le présenter au monde en bonne et due forme, mais aussi permettre aux joueurs de mettre la main sur ce platformer dès maintenant. Konami a été le partenaire idéal tout au long du processus, et nous nous sommes d'ailleurs inspirés de titres légendaires tels que Castlevania, Contra et Goemon. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec une équipe aussi expérimentée pour lancer Skelattack.

Et si jamais le jeu vous intéresse, bonne nouvelle, Skelattack est déjà disponible sur PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, au prix de 19,99 €.