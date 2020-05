Skully : un étonnant jeu de plateforme avec un crâne dévoilé en vidéo

Modus Games et Finish Line Games viennent de dévoiler aujourd'hui Skully, un jeu d'aventure, de plateforme et d'énigmes qui n'a absolument aucun rapport avec X-Files (parce que ça s'écrit Scully). Non, il s'agit ici de contrôler un crâne sur une île plutôt étrange. Une première bande-annonce avec du gameplay a été partagée :

Skully débute donc alors qu'un simple crâne s'échoue sur une île abandonnée, mais est réanimé par une divinité locale. Le lieu est en effet le théâtre de tensions entre les trois frères et sœurs de la divinité, ce qui crée un sacré bazar sur l'île, Skully doit donc explorer les lieux et mettre fin au conflit. Le petit crâne a la possibilité de rouler et sauter pour se déplacer, mais également de se transformer en plusieurs formes pour franchir certains obstacles et affronter des ennemis. Au total, le titre inclura 18 niveaux dans 7 écosystèmes différents.

La date de sortie de Skully est déjà fixée au 4 août 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.