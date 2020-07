SNES - Nintendo Switch Online : la mise à jour 1.5.0 est disponible

La mise à jour 1.5.0 de l'application SNES - Nintendo Switch Online est désormais en ligne et téléchargeable. Cette dernière apporte deux titres classiques du constructeur nippon : Donkey Kong Country et Natsume Championship Wrestling. Quant à la mise à jour de la Super Famicon - Nintendo Switch Online, version japonaise de la SNES, elle comprend Shin Megami Tensei au lieu de Natsume Championship Wrestling. Nous rappelons que vous pouvez accéder à l'application Super Famicon en créant un compte japonais ; il est cependant important de noter que le jeu ne sera pas en français dans ce cas-là.

Comme nous le savons, voici les jeux disponibles :



Donkey Kong Country

Donkey Kong et Diddy Kong se mettent en route pour affronter leurs adversaires, K. Rool et son équipage reptilien de Kremlings. Jouez en solo, affrontez un ami ou jouez en coopération dans plus de 100 niveaux remplis d'objets à collectionner et de niveaux de bonus cachés. Un classique à redécouvrir ou à découvrir absolument.

Natsume Championship Wrestling

Choisissez parmi 12 lutteurs et apportez la douleur à vos adversaires ! Avec son système de grappin et ses plus de 50 mouvements à maîtriser, vivez l'action de lutte la plus réaliste de l'ère 16 bits. Affrontez l'IA pour tester vos compétences ou combattez vos amis dans divers modes de jeu.

Shin Megami Tensei (disponible uniquement au Japon)

Dans ce RPG à la première personne, vous contrôlerez un lycéen ayant reçu des pouvoirs surnaturels et dirigerez une équipe de cinq personnages lors des combats au travers de la ville de Tokyo, infestée de démons. Réussirez-vous à les repousser ?