Sniper Ghost Warrior Contracts 2 encore reporté, mais une date de sortie précise et des versions next-gen confirmées

Lors de sa confirmation en juin dernier, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 n'avait étrangement pris rendez-vous que pour des versions PS4, Xbox One et PC, alors pour l'automne 2020. Depuis, un trailer montrant des tirs à encore plus grande distance que dans le précédent volet a été montré, et le jeu avait au passage été repoussé à l'hiver. La saison se termine, et vous l'aurez compris, le titre est encore reporté.

En revanche, il a droit à une date de sortie nette et précise, le 4 juin 2021, et il sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X | S ! L'épisode au Moyen-Orient jouira sur celles-ci de meilleurs visuels, d'une résolution 4K native sur les plateformes qui le permettent, et de temps de chargement améliorés. Une toute nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée au passage, tout comme quelques images.

Les précommandes seront récompensées par l'offre d'un pack d'armes et de skins, débloquant le fusil à lunettes Marcus Tactical, le pistolet FFF-45 ACP et les revêtements Blue Servers et Warning Stripes.

La série Sniper Ghost Warrior est le best-seller du jeu de sniping à la première personne, ayant vendu plus de 11 millions de copies à travers le monde, et le studio CI Games est heureux de continuer à construire sur ce succès avec cette suite très attendue. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 marque l'opus le plus palpitant à ce jour, ajoutant un tout nouveau niveau de challenge avec le sniping ultra-longue distance de cibles à plus de 1 000 mètres, en plus de tout un arsenal de nouveautés. Caractéristiques Sniping ultra-longue distance : effectuez des tirs à s'en décrocher la mâchoire à plus de 1000 mètres de distance

Une campagne solo spectaculaire située au Moyen-Orient actuel, avec 5 cartes sandbox distinctes comprenant toute une variété de zones entièrement accessibles et interactives à approcher à votre façon

Réalisme accru avec d'authentiques gadgets et armes personnalisables pour correspondre à différents styles de jeu

Des missions à haute rejouabilité, pouvant être complétées de nombreuses manières, avec des récompenses à débloquer en réussissant des objectifs

Des adversaires plus intelligents avec des tactiques améliorées

Les caractéristiques des versions « next-gen » incluent de meilleurs visuels, une résolution 4k native, et des temps de chargement améliorés, définissant le nouveau standard du plus beau jeu Sniper Ghost Warrior jusqu'ici

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 n'est pas encore disponible en précommande, mais le précédent chapitre est vendu pour 29,99 € sur Amazon.fr.