Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : des tirs à encore plus longue distance et un décor confirmés par un premier trailer

Sniper Ghost Warrior Contracts n'est sorti que l'année dernière, mais CI Games est déjà prêt à lui offrir une suite en bonne et due forme. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 était en effet confirmé pour cet automne sur PC, PS4 et Xbox One, mais nous ignorions encore son contenu et ses ambitions, alors même que la saison approche à grands pas.

Il se dévoile enfin à l'occasion d'une bande-annonce utilisant le moteur de jeu et introduisant une mécanique inédite : le tir à très longue distance, comme celui réalisé à 1 506 mètres de la cible ici. Ce mode de tir sera l'occasion de mettre en scène des armes plus précises à la balistique renforcée, tandis que des graphismes améliorés seront proposés. Nous évoluerons surtout dans un décor inédit, le Moyen-Orient, alors que le tireur d'élite Reaper doit remplir des contrats dans des environnements plus larges que dans le précédent volet.

« La communauté de Sniper a vraiment apprécié les changements que nous avons apportés à Contracts, avec son paradisiaque open-world pour tireur d'élite, mais nous avons décidé - d'après leurs remarques - de concevoir ce prochain jeu autour du tir à très longue distance » nous dit Marek Tyminski le CEO de CI Games. « On continue de construire sur nos acquis, en développant le meilleur gameplay de sniping possible, tout en modernisant l'expérience de jeu pour plus de réalisme, sur consoles et PC. Notre équipe est vraiment excitée à l'idée de vous présenter la campagne de tir à très longue distance de Contracts 2. »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est toujours attendu sur PC, PS4 et Xbox One, mais il ne sortira pas cet automne. Il est désormais prévu pour l'hiver prochain, soit début 2021, comme le signale Just for Games qui se chargera de la distribution de l'édition physique en France.